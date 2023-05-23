Солнце и жара до +22 градусов придут в Новосибирск

В Новосибирске чувствуется скорое лето. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске по-прежнему стоят теплые дни. 23 мая ночью будет до +8…+10 градусов. А днем температура поднимется до +20…+22 градусов.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет еще жарче. Ночью около +1…+6, днем до +20…+25 градусов. Синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

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