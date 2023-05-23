Солнце и жара до +22 градусов придут в Новосибирск

В Новосибирске чувствуется скорое лето.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске по-прежнему стоят теплые дни. 23 мая ночью будет до +8…+10 градусов. А днем температура поднимется до +20…+22 градусов.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области будет еще жарче. Ночью около +1…+6, днем до +20…+25 градусов. Синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер