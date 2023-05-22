Побледнел, глаза закатились: в Новосибирске парень потерял сознание на тротуаре

Парню помогли прохожие. Фото: Александр Ильин.

В Новосибирске вечером 22 мая случайные прохожие оказывали помощь парню, которому стало плохо. Инцидент произошел в микрорайоне Затулинский, около торгового центра «Династия».

– Все произошло около 18 часов, - рассказал КП-Новосибирск Александр Ильин, который стал случайным свидетелем случившегося. – Я в этот момент был в машине. Боковым зрением увидел суету на тротуаре и вышел посмотреть, что там происходит.

В этот момент люди, которые оказались рядом с молодым мужчиной, пытались оказать ему первую помощь. Они хлопали по щекам, поливали водой. А он ни на что не реагировал: побледнел, глаза закатились, пульс был неровный.

Скорая приехала на вызов через 20 минут. Парня уложили на носилки и занесли в салон авто. А через 10 минут, говорят очевидцы, он выскочил оттуда. А затем бодрой походкой скрылся в неизвестном направлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber