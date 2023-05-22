В Новосибирскую колонию пытались доставить телефоны с помощью квадрокоптера

Попытка не удалась. Фото: ГУФСИН РФ по НСО.

Работники ИК-18 ГУФСИН по Новосибирской области помешали нарушителям доставить посылку в колонию. О случае рассказали в пресс-службе ведомства.

— Ночью сотрудники колонии заметили подозрительный автомобиль и отправили караул на проверку. Нарушители скрылись. Работники нашли упавший квадрокоптер с привязанным свертком. Там были телефоны, сим-карты, наушники и зарядки, — указано в публикации ГУФСИН.

Работникам колонии помогли росгвардейцы — их должны поощрить за помощь.

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