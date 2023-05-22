Синоптики назвали дату начала дождей в Новосибирске

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце мая.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце мая. В город придут дожди и похолодание.
— В Новосибирске в пятницу, 26 мая, ночью температура опустится до +7 градусов, днем потеплеет до +19. Погода ожидается пасмурная и без осадков, — сообщает сервис «Гисметео». — На следующей неделе, в среду, 31 мая, в город придут дожди и грозы. Температура воздуха опустится ночью до +11 градусов, днем потеплеет до +21.
Начало июня в Новосибирске тоже выдастся ненастным. Синоптики обещают пасмурную погоду и дожди.
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