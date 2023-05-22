То холод, то жара: в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются температурные качели

Новосибирцев ждут перепады температур. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни в Новосибирскую область придет похолодание. Так, ночью 24 и 25 мая в некоторых восточных и юго-восточных районах ожидаются заморозки до -3 градусов. При этом днем столбик термометра будет подниматься до +25 градусов.

— В ночь на вторник в Новосибирске ожидается +8… +10 градусов, днем +20… +22 градуса, — сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС. – Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2–7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

24 мая ночью также будет тепло - до +8… +10 градусов, днем станет чуть прохладнее 19-21 градус со знаком плюс. Ветер не изменится: северного направления, ночью и днем порывы будут достигать 14 м/с.

В ночь на 25 мая в городе похолодает: столбик термометра будет колебаться от +5 до +7 градусов, днем от +18 до +20 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 м/с, местами его порывы будут достигать скорости 14 м/с.

Небольшие дожди ожидаются в некоторых районах 25 и 26 мая, а после в Новосибирскую область снова придет тепло.

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