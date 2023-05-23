Житель Новосибирской области украл 190 тысяч рублей у собственного дедушки

Мужчине дали два года условно.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области мужчина украл 190 тысяч у собственного дедушки. Как следует из приговора на сайте Искитимского районного суда, он дождался, пока родственник уснет и взял его телефон. После чего вызвал такси и уехал. Уже в машине мужчина зашел в приложение и увидел на счету пенсионера 900 тысяч рублей.
- В итоге подсудимый перевел на счет своего знакомого 190 тысяч 100 рублей. Телефон пострадавшему вернули, а деньги нет. Он просил сильно не наказывать внука, но также требовал, чтобы тот вернул 190 тысяч рублей, - говорится в приговоре.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
По решению Искитимского районного суда сибиряку назначили два года условного срока.
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