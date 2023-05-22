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НовостиОбщество22 мая 2023 14:14

«Они перерабатывают мусор»: жители сняли большую стаю крыс у ТЦ в Новосибирске

Жители Октябрьского района сняли на видео стаю крыс у ТЦ
Данила ШУЛЯК
Жители возмущены таким соседством.

Жители возмущены таким соседством.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске горожане заметили огромную стаю крыс: у ТЦ «Лазурного» бегают десятки усатых. Видео очевидец опубликовал в группе АСТ-54.

Очевидцы сняли крыс на видео. Фото: скриншот из АСТ-54.

Очевидцы сняли крыс на видео. Фото: скриншот из АСТ-54.

На видео десятки крыс бегают по деревянным настилам, бетонным плитам и пригоркам. Комментаторы шутят и ужасаются: «Они перерабатывают мусор» — написал один из пользователей.

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