«Они перерабатывают мусор»: жители сняли большую стаю крыс у ТЦ в Новосибирске

Жители возмущены таким соседством.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске горожане заметили огромную стаю крыс: у ТЦ «Лазурного» бегают десятки усатых. Видео очевидец опубликовал в группе АСТ-54.
Очевидцы сняли крыс на видео. Фото: скриншот из АСТ-54.
На видео десятки крыс бегают по деревянным настилам, бетонным плитам и пригоркам. Комментаторы шутят и ужасаются: «Они перерабатывают мусор» — написал один из пользователей.
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