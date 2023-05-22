В Новосибирске белый кроссовер въехал в автобус у остановки «Речной вокзал»

Кроссовер врезался в автобус на улице Восход. Фото: предоставлено читателем.

В Новосибирске у остановки «Речной вокзал» произошла авария с участием автобуса. Вечером 22 мая белый кроссовер врезался в общественный транспорт.

— Я проезжал мимо и увидел уже результат ДТП. Видно, что автобус остался стоять поперек трамвайного пути. Непонятно, как вообще произошла такая авария, — рассказал КП-Новосибирск читатель Станислав.

Пока неясно, есть ли пострадавшие. Очевидцы рассказывают, что слышали звук сирен неподалеку от места ДТП. Судя по всему, к улице Восход ехал наряд ДПС.

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