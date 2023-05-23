«Телефон стал неуправляемым»: мошенники украли у матери-одиночки из Новосибирской области 546 тысяч рублей

Женщина должна банку более 500 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области мошенники украли у матери-одиночки 546 тысяч рублей. Женщина одна воспитывает ребенка и ждет еще одного. По ее словам, на днях ей через мессенджер позвонил «сотрудник банка».

- Это было 17 мая. Мужской голос сообщил мне, что от меня в Самарской области поступило заявление на кредит в 190 тысяч. Спросил, подавала ли я там что-нибудь или мои родственники. В это время мой телефон уже подготавливали к работе. Пришел какой-то iD код. Они ничего не спрашивали, не просили прочитать. Просто снялось безопасное пользование телефоном, и установилась программа. После этого телефон стал неуправляемым, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, пострадавшая. - Работали они с компьютера, так как курсор выполнял невероятные вещи. Выполнялись заходы в личные кабинеты нескольких банков. Меня уверяли, что это проверка безопасности. Даже звонил якобы начальник безопасности и пытался меня сначала убедить, что все хорошо, и это в моих же интересах. После того как я пыталась завершать звонки и прикасалась к экрану, уже звонили и говорили в жесткой форме, чтобы я не трогала экран и не мешала работе системы.

В итоге, по словам сибирячки, в одном из банков ей одобрили кредит в 800 тысяч, но успели вывести только 546 тысяч рублей. В другом банке – 217 тысяч рублей.

- При первом же переводе на их карту, у них не прошла транзакция, и это было хоть какое-то мое спасение. Им пришлось соединять меня с оператором по номеру 900, чтобы я сняла ограничения. Когда парень из банка мне позвонил, и спросил, что у меня за проблема, я уже билась в истерике, - вспоминает женщина.

Ей удалось остановить действия мошенников. В один из банков ей удалось вернуть 200 тысяч, потому что их не вывели с карты, 17 тысяч ушли на комиссии с карты на карту. В другой банк из 800 кредитных обратно удалось отдать только 197 тысяч.

- Еще 546 мне нужно вернуть, но я не буду этого делать. Написала заявление в полицию и буду добиваться справедливости, - говорит сибирячка.

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