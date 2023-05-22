В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» закроют один из входов

На станции метро «Площадь Маркса» с 22 мая по 5 июня временно закроют вход № 4. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на станции метро «Площадь Маркса» с 22 мая по 5 июня временно закроют вход № 4. Об этом рассказали в мэрии города.

— Вход будет работать с 5:45 утра до 9 вечера. Это связано с проведением строительных работ по обустройству примыкания подземного перехода из ТЦ «Грани» в метро, — пояснили в муниципалитете.

Ранее в мэрии сообщали, что с 20 мая по 5 июня на 2 метра сузят улицу Чигорина в районе здания по улице Комсомольская, 31. Связаны ограничения с ремонтом на теплотрассе.

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