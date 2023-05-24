«Я ее люблю, не сажайте»: в Новосибирске сожитель простил многодетную мать за удар ножом в спину

Девушка получила 2 года колонии.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске 29-летняя мать четверых детей получила срок за нападение на сожителя с ножом. Конфликт произошел в январе 2023 года в съемном частном доме на улице Волочаевская.
Рабочий склада выпивал с подсудимой, возникла ссора из-за выпивки. Мужчина толкнул сожительницу и лег на диван, тогда женщина схватила нож и ударила его в спину. «Скорая» госпитализировала потерпевшего в больницу, после лечения его выписали домой. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия.
Подсудимой оказалась мать четверых детей из Хакассии. Пара познакомилась в ноябре 2021 года, потерпевший сперва приехал к ней в гости. В августе 2022 года они вернулись в Новосибирск на заработки, оставив детей на родственников.
На суде потерпевший отказался от иска: «Я ее люблю и прощаю, не сажайте ее, я сам виноват».
- Подсудимая полностью признала вину, ранее не была судима, характеризуется отрицательно. 18 мая суд назначил ей 2 года лишения свободы в колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.
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