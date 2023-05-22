Дороги до туристических объектов Новосибирска отремонтируют по нацпроекту БКД

В норму приведут более 8 километров дорог. Фото: Правительство НСО

Дорожники Новосибирской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведут в нормативное состояние более 8 километров дорог, ведущих к городским туристическим объектам.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, Новосибирск, который принято называть центром и столицей Сибири, привлекает огромное число туристов: как со всех уголков нашей страны, так и из зарубежья. «В городе очень много примечательных мест, которые стоит увидеть в первую очередь, и для нас очень важно, чтобы гости могли добраться до них быстро и с комфортом», — отметил Анатолий Костылевский.

Ремонт на участке от ул. Танковая до ул. Новая Заря будет производится на ул. Народная, ведущей к Знаменской церкви. Вторая дорога — ул. Коммунистическая, по которой гости города смогут добраться к дому купца А. И. Кагана. Кроме того, работы будут вестись и на дамбе ГЭС, на участке от ул. Плотинная 4к2 до ул. Приморской 7/1, по этой дороге можно добраться до Церкви имя Архистратига Михаила.

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