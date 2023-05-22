В Новосибирске с приходом тепла активизировались дебоширы на детских площадках

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Пришедшая на территорию региона тёплая погода благоприятствовала проведению свободного времени на открытом воздухе, и новосибирцы с радостью воспользовались этой возможностью. Некоторые – позабыв об ограничениях, накладываемых законодательством.

19 мая в 16:33 в дежурную часть ГВАРДИИ сообщили о том, что в Заельцовском районе на ул. Залесского компания мужчин распивает спиртные напитки. Прибывший по вызову экипаж ГБР-77 обнаружил неподалеку от родильного дома трёх мужчин. Один из них поделился радостью: у него сегодня родился ребёнок! Гвардейцы поздравили новоявленного отца с этим событием, но общественное место попросили покинуть. И компания с охраняемой территории ушла праздновать в другое место.

В этот же день в 19:05 группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали к дому № 32 по ул. Урицкого. Жилец дома пожаловался на детей, которые, отдыхая на детской площадке, сильно там намусорили. Прибывший по вызову экипаж ГБР-75 обнаружил на детской площадке не только подростков, но ещё и двух мужчин, распивающих спиртное. Получив замечание от гвардейцев, школьники подобрали раскиданный ими мусор, а мужчины покинули общественное место.

20 мая в 17:24 жительница дома, расположенного в микрорайоне Горский, позвонила в Агентство и попросила прислать группу быстрого реагирования, уточнив что в первом подъезде на полу между 8 и 9 этажами спит мужчина. Бойцы ГБР-73, прибывшие на вызов, проводили постороннего из дома.

Вечером того же дня в 22:04 ГБР-75 выезжала по вызову к дому 15 на ул. Лескова. Там на детской площадке распивала пиво, шумела и мешала жильцам дома отдыхать компания молодых людей. Увидев подъезжающую машину АБ ГВАРДИЯ, молодые люди самостоятельно стремительно покинули место детского отдыха.

21 мая в 13:04 возможностью вызвать ГБР и пресечь нарушение общественного порядка воспользовалась жительница дома 11/1 по ул. Титова. Женщина сообщила, что в соседней квартире слишком громко звучит музыка и это мешает ей уложить ребенка спать. Гвардейцы поговорили с соседями и те выключили музыку.

Кроме этого, за минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено ещё девять других нарушений общественного порядка и 32 попытки хищения чужого имущества.