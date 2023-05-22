В Новосибирске «Тойота» сбила 7-летнюю девочку, переходившую дорогу

В Новосибирске иномарка сбила девочку, переходившую дорогу на светофоре. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила девочку, переходившую дорогу на светофоре. ДТП случилось днем в понедельник, 22 мая, в Железнодорожном районе города.

— В два часа дня 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота спасио» ехала по улице Нарымская, поворачивая направо на улице Железнодорожная в сторону Красного проспекта. У дома № 77 на улице Обдорская она сбила 7-летнюю девочку, переходившую дорогу по переходу на «зеленый» светофор, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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