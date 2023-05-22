Губернатор Новосибирской области поручил оперативно пересмотреть меры господдержки предпринимателей. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оперативно скорректировать меры государственной поддержки местных предпринимателей. В ходе совещания он обозначил направления и сроки, когда это должно быть исполнено.

- На фоне внешней экономической агрессии против нашей страны малый и средний бизнес показали, что умеют действовать оперативно, адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре и даже в сложных условиях показывать динамику роста, - отметил глава региона. - Экономическая ситуация кардинально поменялась, поэтому не нужно ждать конца года, чтобы проанализировать наши меры поддержки бизнеса, их востребованность и эффективность.

Со слов Андрея Травникова, программа поддержки солидная - 4,3 млрд рублей. По востребованным направлениям (в первую очередь - обеспечение технологического суверенитета и развитие высокотехнологичного предпринимательства) ее готовы еще увеличить. Для этого власти оценят следующие показатели в работе бизнеса: эффект для экономики, доходную базу, рост объемов производства - чтобы знать, в какие направления нужно вложить больше ресурсов. Как стало известно, анализ специалисты профильных ведомств проведут уже в первом полугодии 2023 года – такое распоряжение дал губернатор.

В настоящее время в Новосибирской области ведут деятельность 148,9 тысяч субъектов МСП: 67,6 тысяч юрлиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Много и самозанятых. Так, к маю 2023 года их количество составило более 151 тыс человек.

Отметим, в регионе система поддержки МСП выстроена эффективно: деньги привлекают в виде субсидий из федерального бюджета, а также по региональной госпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Так, только в 2022 году на различные мероприятия направили более 462 млн рублей: 346,5 млн – из федерального бюджета, 115,6 млн – из областного. Государственную поддержку оказали 13 825 предпринимателям (на 26,6% выше плана на год). В свою очередь бизнесмены создали 1 048 новых рабочих мест, что превысило плановый показатель на 42,6%.

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