Посетительница Новосибирского зоопарка засудила охранника, который не пустил ее в туалет

Конфликт завязался из-за QR-кода в октябре 2022 года. Фото: Даба ДАБАЕВ

Заельцовский районный суд Новосибирска разобрался в деле о скандале из-за туалета в зоопарке. Посетительницу отказались обслуживать — ее коронавирусный QR-код оказался просрочен.

— Истец предъявила код о прививке на бумаге, но он не считывался. Сотрудник зоопарка попросил показать сертификат в электронном виде, но сибирячка отказалась. Кроме этого, посетительница была без маски. Охранник не пустил ее в туалет, — следует из материалов дела.

Женщину такой исход не устроил — завязался конфликт. В итоге она пошла в суд, обвиняя сотрудника в применении насилия.

— Суд удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда, однако не рассмотрел вопрос о взыскании штрафа, в связи с чем прокуратурой района на решение внесено представление, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

В итоге суд частично удовлетворил иск заявителя и взыскал с Новосибирского зоопарка компенсацию морального вреда — 3 тысячи рублей. Также женщине возместили расходы по оплате юридических услуг — 15 тысяч рублей.

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