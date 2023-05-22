Он еще маленький: папоротник-орляк начали собирать в лесах Новосибирской области

Жители Новосибирской области начали собирать в лесах папоротник-орляк. Фото: предоставлено Ларисой Нечкиной и Мариной Марьиной.

В лесах Новосибирской области появился папоротник-орляк. Любители тихой охоты уже вовсю собирают его.

– Ездили в сторону Академгородка, орляк пошел, но еще маленький насобирали около 3 кг, думаю, на следующих выходных нормально будет, – поделилась с КП-Новосибирск жительница Новосибирска Лариса.

Из орляка новосибирцы готовят различные блюда. Любители папоротника говорят, получается очень вкусно.

– Его обычно солят, побеги промывают, укладывают в глубокую тару пучками, пересыпают солью, на 1 кг папоротника 400 граммов соли. После чего нужно накрыть крышкой и сверху гнетом придавить и 3 дня дать так постоять. Потом готовят соляной рассол – на 1 литр воды нужно 250 граммов соли. Довести до кипения, уложить по банкам папоротник и залить остывшим рассолом. Сверху присыпать еще солью и через 20 дней можно пробовать, – поделилась одним из рецептов орляка Лариса.

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