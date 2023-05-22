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НовостиОбщество22 мая 2023 9:58

В нем было более 50 тысяч: новосибирский пенсионер стащил у жительницы Казахстана кошелек на автовокзале

Кошелек с деньгами и документами украл новосибирский пенсионер у жительницы Казахстана на автовокзале
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Кошелек с деньгами и документами украл новосибирский пенсионер у жительницы Казахстана на автовокзале.

Кошелек с деньгами и документами украл новосибирский пенсионер у жительницы Казахстана на автовокзале.

Фото: Даниил ОПАРИН

65-летний новосибирец украл у жительницы Казахстана кошелек. Женщина была в городе проездом. Ехала в Томск к дочери. Обнаружив пропажу, сразу обратилась к транспортным полицейским.

– Оперативники установили, что пенсионер, находясь на парковке автовокзала станции Новосибирск – Главный заметил, как у потерпевшей при выходе из такси выпал кошелек. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, присвоил его себе и скрылся, – сообщает УТ МВД по СФО.

Кошелек у пенсионера забрали и вернули владелице. На новосибирца возбудили уголовное дело за кражу. Санкции части 2 статьи 158 УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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