Новосибирский оперный театр отремонтирует аварийный выход за 10 миллионов

За работы готовы заплатить почти 10 миллионов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В новосибирском театре оперы и балета отремонтируют аварийный выход и тоннель, ведущего в защитное сооружение гражданской обороны в подвале здания. Сейчас власти ищут подрядчика, готового заняться работами. Заплатить за них готовы 9,8 миллионов рублей.

Подрядчик будет должен привести тоннель и наземный павильон в состояние, пригодное к эксплуатации. Там нужно будет провести бетонировании и армирование, а также отделку и оснащение. Площадь объекта – 425 квадратных метров. В помещении планируется установить три защитные герметические двери, металлическую лестницу, протянуть 103 метра кабеля, а также повести 16 светильников. На поверхности вокруг павильона сделают отмостку и благоустроят окружающую территорию.

Заявки на аукцион принимаются до 29 мая. Поскольку театр является памятником архитектуры федерального значения, выбирать подрядчика будут очень внимательно. А сами работы подрядчик будет должен выполнить до 7 декабря 2023 года.

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