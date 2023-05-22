Прокуратура помогает новосибирцам, авиарейс которых задержали на 8 часов

Рейсы отложили на 8 часов из-за непогоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске транспортная прокуратура помогает пассажирам, рейс которых отложили на 8 часов. Самолет в Норильск задержали из-за плохой погоды в понедельник, 22 мая.

— Задержали прибытия рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Норд Стар» из городов Красноярск, Москва и Новосибирск, а также выполнения рейсов в города Красноярск, Москва, Новосибирск, Сочи и Абакан продолжительностью около 8 часов, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют, не нарушили ли права пассажиров.

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