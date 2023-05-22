Главе сельсовета, выдававшей премии сожителю, вынесли приговор в Новосибирской области

Главе сельсовета, выдававшей премии гражданскому мужу, вынесли приговор в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшую главу сельсовета в Купинском районе Новосибирской области признали виновной в мошенничестве. Она присвоила более 200 тысяч рублей, премируя гражданского супруга.

– Женщина признана виновной в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения», – прокомментировали в СУ СКР по Новосибирской области.

Из материалов дела стало известно, что с февраля 2018 года по декабрь 2021 года осужденная главой сельсовета в Купинском районе. Чтобы поправить материальное положение, она подделывала приказы о премировании гражданского супруга. Этим намерено вводила в заблуждение директора и бухгалтера муниципального учреждения, где тот работал. При этом начисленные деньги адресат не видел: их забирала себе чиновница и тратила «премии» на личные нужды. Таким образом она присвоила более 200 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал экс-главу сельсовета виновной и приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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