В Новосибирске пассажир «Тойоты» погиб в жестком столкновении с «БМВ». Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Заельцовском районе Новосибирска 22 мая произошло смертельное ДТП. На Мочищенском шоссе столкнулись две иномарки – «Тойота Калдина» и «БМВ». Пассажир «Тойоты» погиб.
– Водитель 1985 года за рулем «Тойота Калдина» двигался со стороны улицы Кедровая в сторону улицы Краснояровское шоссе. В пути следования по 1-му Мочищенскому шоссе у дома 58 по улице Полетная столкнулся с «БМВ», водитель которой, мужчина 1964 года рождения, двигался во встречном направлении, – уточнили подробности в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В результате жесткого столкновения погиб пассажир «Тойоты».
Водители двух иномарок получили различные травмы. Их госпитализировали.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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