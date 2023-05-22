В Новосибирске пассажир «Тойоты» погиб в жестком столкновении с «БМВ». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Заельцовском районе Новосибирска 22 мая произошло смертельное ДТП. На Мочищенском шоссе столкнулись две иномарки – «Тойота Калдина» и «БМВ». Пассажир «Тойоты» погиб.

– Водитель 1985 года за рулем «Тойота Калдина» двигался со стороны улицы Кедровая в сторону улицы Краснояровское шоссе. В пути следования по 1-му Мочищенскому шоссе у дома 58 по улице Полетная столкнулся с «БМВ», водитель которой, мужчина 1964 года рождения, двигался во встречном направлении, – уточнили подробности в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате жесткого столкновения погиб пассажир «Тойоты».

Водители двух иномарок получили различные травмы. Их госпитализировали.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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