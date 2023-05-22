Новосибирский депутат выставила на продажу старинную сорочку из Парижа

Сорочка была куплена на старинном рынке в Париже. Фото: Авито / Наталья Пинус

В Новосибирске выставили на продажу сорочку, купленную на старинном рынке в Париже. Информация была размещена на одном из популярных сайтов объявлений. Продавцом оказалась депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус. КП-Новосибирск связалась с политиком и узнала историю необычной вещи.

− Я ее купила на блошином рынке в Париже. Она мне очень понравилась. Но потом сорочка оказалась мне не нужна. Я рада, что есть у нас такой портал, где можно выставить вещи, и люди, которым они действительно нужны, могут их купить, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Наталья.

Депутат разместила объявление в минувшее воскресенье, а уже сегодня вещь купили. Цена, кстати, была невысокой – 3 000 рублей.

− Люди обратились – коллекционеры. Им очень хотелось иметь такую сорочку. Я рада, что теперь у нее будет хозяин, который будет ее ценить, − добавила Наталья Пинус.

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