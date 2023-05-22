В Куйбышеве и Барабинске МТС увеличила скорость мобильного интернета на треть

Фото: Компания «МТС»

МТС провела работы на большинстве базовых станций и ускорила интернет на всей территории Куйбышева, где проживает более 42 000 человек - в том числе в старом городе, промышленной зоне (Барабинская ТЭЦ и Карачинский источник), в районе автовокзала, Каинской многопрофильной клиники и парка Куйбышева. Также скорость мобильного интернета выросла в обширном частном секторе – в районе улиц Каинская, Энгельса, Кооперативная, Войкова и других.

В Барабинске, где проживает порядка 29 000 человек, в зону модернизации сети также попали все районы города, в том числе Барабинская центральная районная больница, Детская поликлиника №2, железнодорожный вокзал, Центр культуры и отдыха, сквер у памятника воинам 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады и такие предприятия как Барабинский лесхоз, Барабинский Лесохимический комплекс, Мебельная фабрика и Пищекомбинат Барабинский.

Фото: Компания «МТС»

- Районные центры Новосибирской области генерят порядка трети от всего интернет-трафика, потребляемого в регионе. Поэтому мы продолжаем усиливать сеть LTE, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет способствовать комфортному использованию цифровых сервисов, а также их внедрению на предприятиях Куйбышева и Барабинска, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации, - прокомментировал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее МТС выявила наиболее загруженные с точки зрения мобильного трафика базовые станции в пригороде Новосибирска и провела рефарминг. Кроме Куйбышева и Барабинска, в весеннюю волну «ускорения» также вошли пригородные и дачные поселки близ Новосибирска, куда массово на время дачного сезона мигрируют абоненты МТС: Кудряши, Марусино, Рыбачий, Барышево, Каменка и другие.