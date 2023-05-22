Злой начальник и надоедливые коллеги: новосибирцы перечислили главные источники стресса на работе

13% опрошенных чувствуют себя некомфортно из-за поведения коллег.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Жители Новосибирска рассказали, что их больше всего нервирует на работе. Опрос провел сервис SuperJob.
Самым главным источником стресса новосибирцы назвали плохое отношение начальства к подчиненным. Это напрягает 17% респондентов.
13% опрошенных чувствуют себя некомфортно из-за поведения коллег. Слишком надоедливые или болтливые люди мешают настроиться на рабочий лад.
9% страдают из-за непрофессионализма руководства, такое же количество − из-за отсутствия тех или иных знаний и умений со стороны коллег либо сослуживцев.
− Низкий уровень заработка нервирует 7%. По 6% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков, − показал опрос.
Некоторых выбивают из колеи перегрузки и поведение клиентов − по 4% соответственно. Для 1% главным источником стресса является «бардак в компании».
Выяснилось, что женщины чаще всего испытывают стресс из-за начальства и конфликтов с коллегами. Мужчин же больше всего бесит непрофессионализм в коллективе.
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