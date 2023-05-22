«Удвоила себе зарплату»: в Новосибирске бухгалтер присвоила полмиллиона рублей с зарплатной карты коллеги

Подсудимая скрывалась месяц и попала в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 49-летняя бухгалтер коммерческой фирмы попала в суд за присвоение полумиллиона рублей. Женщина удваивала себе заработную плату в течение полугода.

- Бывший главный бухгалтер перечисляла средства на счет другого сотрудника фирмы, который ей доверял. Она говорила коллеге, что у нее якобы заблокирована зарплатная карта. На самом деле подсудимая перечисляла деньги на карту сотрудницы и снимала с нее деньги. Также похитила средства, выданные под отчет и часть наличных из кассы организации, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Ущерб составил более 499 тысяч рублей, подсудимая не пыталась его возместить. Всего в уголовном деле есть 8 эпизодов присвоения средств и 1 эпизод мошенничества.

- Женщина ранее была судима за аналогичные преступления, совершила хищение находясь на условном осуждении. В период рассмотрения дела нарушила подписку о невыезде и скрылась, через месяц была задержана и находится под стражей, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре.

Дело рассматривает Дзержинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber