Новосибирск накроет магнитная буря 24 мая 2023 года

Специалисты прогнозируют слабую бурю уровня G1.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В среду 24 мая Новосибирск накроет магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты прогнозируют слабую бурю уровня G1. Произойдет она в промежутке между 06:00 и 12:00.
С раннего утра магнитосфера будет возбужденной.
− Вероятность сильного магнитного шторма составляет 15%, − указано на сайте Лаборатории.
В этот день метеозависимым людям следует воздержаться от чрезмерных физических нагрузок. Ведь в любой момент состояние может ухудшиться.
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