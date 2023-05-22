Новосибирск накроет магнитная буря 24 мая 2023 года

Специалисты прогнозируют слабую бурю уровня G1. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду 24 мая Новосибирск накроет магнитная буря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты прогнозируют слабую бурю уровня G1. Произойдет она в промежутке между 06:00 и 12:00.

С раннего утра магнитосфера будет возбужденной.

− Вероятность сильного магнитного шторма составляет 15%, − указано на сайте Лаборатории.

В этот день метеозависимым людям следует воздержаться от чрезмерных физических нагрузок. Ведь в любой момент состояние может ухудшиться.

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