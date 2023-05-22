В Новосибирской области клещи за неделю покусали больше 1600 человек

За минувшую неделю клещи покусали больше 1600 новосибирцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю клещи покусали больше 1600 новосибирцев. Об этом 22 мая на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

− За прошедшую неделю зарегистрировано 1622 обращения, что превышает прошлогодний показатель практически на 40%, − подчеркнул глава новосибирского Минздрава.

Константин Хальзов предположил, что увеличение количества пострадавших от клещей связано с теплой погодой.

Всего с начала эпидсезона поступило 2 220 обращений с укусами кровососущих.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber