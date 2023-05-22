В Новосибирской области клещи за неделю покусали больше 1600 человек

За минувшую неделю клещи покусали больше 1600 новосибирцев.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшую неделю клещи покусали больше 1600 новосибирцев. Об этом 22 мая на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
− За прошедшую неделю зарегистрировано 1622 обращения, что превышает прошлогодний показатель практически на 40%, − подчеркнул глава новосибирского Минздрава.
Константин Хальзов предположил, что увеличение количества пострадавших от клещей связано с теплой погодой.
Всего с начала эпидсезона поступило 2 220 обращений с укусами кровососущих.
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