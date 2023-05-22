Число ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области в 2022 году выросло на 20,1 %.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация по ВИЧ-инфицированию. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
– В 2022 году зарегистрировано 3082 случаев ВИЧ – инфицирования, что на 20,1% боьше в сравнении с 2021 годом, – уточнили в пресс-службе Управления.
В ведомстве напомнили, что основные способы заражения ВИЧ – это половой и парентеральный. Второй предполагает заражение при совместном употреблении наркотиков с ВИЧ-положительным партнером.
При этом определить, инфицирован человек или нет, можно путем сдачи крови на ВИЧ-инфекцию. Сделать такой анализ можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или, обратившись, в Центр СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» на улице Ольги Жилиной, 90А.
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