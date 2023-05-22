Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 5:19

В Новосибирске отремонтируют дорогу до села Новолуговое за 37 миллионов рублей

Работы разделили на три этапа
Анастасия ХРОМЫХ
Участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое отремонтируют в Новосибирске.

Участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое отремонтируют в Новосибирске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое отремонтируют в Новосибирске. На это готовы потратить чуть больше 37 миллионов рублей.

Информация размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Речь идет о проезжей части от улицы Выборной до границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:071905:18 в Октябрьском районе. Там положат новый асфальт, укрепят обочины, сделают систему отвода воды с проезжей части, заменят и восстановят дорожные знаки, а также нанесут разметку.

− Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, − говорится в описании объекта закупки.

Работы разделили на три этапа. Реализацию первого нужно осуществить до 20 июля 2023 года. Второй этап − с 21 июля по 20 августа, третий – с 21 августа по 30 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber