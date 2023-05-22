В Новосибирске отремонтируют дорогу до села Новолуговое за 37 миллионов рублей

Участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое отремонтируют в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое отремонтируют в Новосибирске. На это готовы потратить чуть больше 37 миллионов рублей.

Информация размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Речь идет о проезжей части от улицы Выборной до границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:071905:18 в Октябрьском районе. Там положат новый асфальт, укрепят обочины, сделают систему отвода воды с проезжей части, заменят и восстановят дорожные знаки, а также нанесут разметку.

− Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, − говорится в описании объекта закупки.

Работы разделили на три этапа. Реализацию первого нужно осуществить до 20 июля 2023 года. Второй этап − с 21 июля по 20 августа, третий – с 21 августа по 30 сентября.

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