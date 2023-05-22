77-летний водитель «Ауди» погиб в страшном столкновении с фурой на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Смертельное ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области. Там на трассе Р-254 «Иртыш» разбился 77-летний пенсионер. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– 21 мая 2023 года около 06:40 водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем «Ауди-80», двигался по трассе Р-254 со стороны г. Новосибирска в сторону г. Омска. На 1370 км автодороги выехал на встречку. Там столкнулся с грузовиком «Рено Премиум», которым управлял водитель 1972 года рождения, – говорится в сообщении ведомства.

Пенсионер, водитель легковушки, погиб на месте от полученных травм. По факту аварии в полиции проводят проверку.

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