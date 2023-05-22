Предприятие общепита в новосибирском Толмачево оштрафовали за низкие зарплаты сотрудникам

Работникам выплатили в общей сложности 750 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске оштрафовали предприятие общепита, расположенное в аэропорту Толмачево. Поводом стала выплата сотрудникам зарплат ниже положенного уровня.

− В нарушение закона 37 работникам организации выплата заработной платы осуществлялась в объеме менее минимального размера оплаты труда, а также без учета нормальной продолжительности рабочей недели, − сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокурор внес представление руководителю предприятия, после чего работникам выплатили в общей сложности 750 тысяч рублей.

Самого руководителя привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью шестой статьи 5.27 КоАП РФ – «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber