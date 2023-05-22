Предприятие общепита в новосибирском Толмачево оштрафовали за низкие зарплаты сотрудникам

Работникам выплатили в общей сложности 750 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске оштрафовали предприятие общепита, расположенное в аэропорту Толмачево. Поводом стала выплата сотрудникам зарплат ниже положенного уровня.
− В нарушение закона 37 работникам организации выплата заработной платы осуществлялась в объеме менее минимального размера оплаты труда, а также без учета нормальной продолжительности рабочей недели, − сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Прокурор внес представление руководителю предприятия, после чего работникам выплатили в общей сложности 750 тысяч рублей.
Самого руководителя привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью шестой статьи 5.27 КоАП РФ – «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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