Травматологи рассказали, с какими проблемами к ним обращаются чаще всего

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По словам травматологов, чаще всего в теплое время года к ним обращаются с растяжениями и переломами после занятий спортом и активного отдыха - футбола, волейбола, катания на скейтах, роликах, самокатах, прыжков на батутах... Отдельная «песня» - дачники, которые в битве за царский урожай забывают об элементарной осторожности.

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