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НовостиЗдоровье20 мая 2023 3:07

Травматологи рассказали, с какими проблемами к ним обращаются чаще всего

Самыми уязвимыми в теплое время года оказались любители спорта и дачники
Изображение от pressfoto на Freepik

Изображение от pressfoto на Freepik

По словам травматологов, чаще всего в теплое время года к ним обращаются с растяжениями и переломами после занятий спортом и активного отдыха - футбола, волейбола, катания на скейтах, роликах, самокатах, прыжков на батутах... Отдельная «песня» - дачники, которые в битве за царский урожай забывают об элементарной осторожности.

Специально для вас мы собрали на портале «Клиника года» статьи медиков о том, как поддержать и укрепить здоровье, помочь организму справиться с травмами и недугами в любое время года. Кстати, здесь же с июля по август можно проголосовать за лучшую клинику и лучшего врача Новосибирска. Номинантов выдвигают не только сами медицинские организации - их могут предложить и благодарные пациенты, которые хотят поддержать любимую клинику или врача.