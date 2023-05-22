Из Новокузнецка в Новосибирск запустят дополнительный электропоезд

Скорый поезд будет курсировать еще и по четвергам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительный электропоезд запустят из Новокузнецка в Новосибирск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

На данный момент скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск курсирует четыре раза в неделю – по понедельникам, пятницам, субботам и воскресениям. Дополнительный рейс назначат на четверг.

Изменения начнут действовать с 1 июня.

− Расписание не изменится: отправление со станции Новокузнецк в 6:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:00, − подчеркнул Сергей Кузнецов.

Из Новосибирска поезд стартует в 15:11, в Новокузнецке он будет в 21:22.

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