Рейс «Сочи-Кемерово» вынужденно сел в Новосибирске из-за плохих метеоусловий

В Новосибирске вынужденно сел рейс «Сочи-Кемерово».
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске вынужденно сел рейс «Сочи-Кемерово». Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. Причиной стали плохие метеоусловия в Кемерово, а именно сильный ветер.
Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». На борту находились 163 пассажира, рассказала Евгения Чиханчина.
В итоге самолету пришлось приземлиться на запасном аэродроме в столице Сибири. Вылет назначили на 19:00.
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