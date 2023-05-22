В Новосибирске завершились поиски 9-летнего мальчика, не вернувшегося домой из школы

Местонахождение ребенка установили 21 мая. Фото: https://vk.com/la_kemerovskaya

В Новосибирске нашли живым 9-летнего мальчика, не вернувшегося домой из школы. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Местонахождение ребенка установили 21 мая.

− Найден, жив! Спасибо всем, кто участвовал в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты, − говорится в группе поискового отряда «ВКонтакте».

Напомним, школьник пропал в пятницу, 19 мая. Где находился мальчик – не уточняется.

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