Движение по Новосибирску утром 22 мая затруднили пробки в 6 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 22 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки. На многих улицах ведут ремонтные работы, что провоцирует заторы. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по площади Труда в обоих направлениях, проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной, Ватутина и Станиславского. Не проехать по Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Затруднено движение по Октябрьскому мосту.
На правом берегу заторы на Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Восход и Бориса Богаткова тоже пробки.
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