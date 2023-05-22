Движение по Новосибирску утром 22 мая затруднили пробки в 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки. На многих улицах ведут ремонтные работы, что провоцирует заторы. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по площади Труда в обоих направлениях, проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной, Ватутина и Станиславского. Не проехать по Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Затруднено движение по Октябрьскому мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Никитина и Кирова. На улицах Восход и Бориса Богаткова тоже пробки.

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