В Новосибирске произошло ДТП с участием кроссовера и автомобиля Росгвардии

В Новосибирске столкнулись кроссовер «Вольво» и автомобиль Росгвардии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске столкнулись кроссовер «Вольво» и автомобиль Росгвардии. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в воскресенье, 21 мая. Машины не поделили дорогу на пересечении улиц Кирова и Никитина.

Как видно на записи с видеорегистратора, автомобиль Росгвардии ехал по перекрестку слева направо. Внезапно в него въехал Volvo XC90, который двигался прямо.

− Информации о пострадавших не поступало, − говорится в публикации.

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