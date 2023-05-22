В Новосибирске спасли птенца сороки, которого пинали школьники. Фото: ЦРДЖ Новосибирск.
В Новосибирске в Центре реабилитации диких животных спасли слётка сороки. Птенца нашли у школы.
– Изначально их было двое. По словам нашедших, слётки находились за школой, где их пинали дети, – рассказали в Центре.
Птенцов забрали. Но один до волонтеров не доехал – умер в дороге.
Второй слеток, говорят в Центре, цел, активен и упитан.
За птицей еще какое-то время понаблюдают, а затем выпустят на волю.
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