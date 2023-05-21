В Новосибирске с понедельника потеплеет до +23 градусов

Следующая неделя в Новосибирске будет сухой и теплой. Фото: Оксана ЗУЙКО

Новая рабочая неделя встретит новосибирцев теплом. Сервис Gismeteo прогнозирует жару около +23 градусов в понедельник днем.

Согласно сервису, это будет самый жаркий день недели. Во вторник будет немногим меньше, +21 градус. В среду и четверг похолодает до +18...+19, но потом снова потеплеет до +21. В воскресенье похолодает до +18 градусов и пройдет дождь.

«Яндекс.Погода» обещает температуру в понедельник также +23 градуса, с постепенным похолоданием к четвергу до +18. На выходных снова станет теплее, до +20...+22. Но дождей сервис не обещает, всю неделю будет сухая солнечная погода.

По данным метеорологического сервиса Gismeteo, самым прохладным днем недели будет четверг, 25 мая, когда температура воздуха опустится до +18 градусов. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. В течение всей недели ожидается облачная погода, за исключением вторника и пятницы, когда прогнозируют ясное небо.

По данным специалистов из «Яндекс.Погоды», дневная температура воздуха не опустится ниже +19 градусов. Ночью ожидается похолодание до +6..+9 градусов. Небо будет облачным или малооблачным в течение всей недели. Самым теплым днем будет понедельник, 22 мая, когда температура воздуха достигнет +23 градусов.

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