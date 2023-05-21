В центре Новосибирска прошел крестный ход в память Кирилла и Мефодия

По Новосибирску пронесли икону с Кириллом и Мефодием. Фото: Кирилл Новопашин.

В Новосибирске 21 мая состоялся крестный ход, посвященный памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия и Дню славянской письменности и культуры.

В нем принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, священнослужители и прихожане храмов Новосибирской епархии.

Для хода перекрыли центральные улицы города на два часа. Фото: Кирилл Новопашин.

— В этот день славят просветителей словенских, давших нам возможность исповедания нашей веры на нашем родном языке. От них пошла письменность на Руси, книги, науки, школы, библиотеки, высшие учебные заведения. И всё это благодаря тому, что письменность была близка и понятна народу, — сказал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

заранее отметили и День славянской письменности и культуры, который празднуется 24 мая. Фото: Кирилл Новопашин.

Также в крестном ходе участвовали преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, а также представители общественных организаций.

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