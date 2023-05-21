«Не вернулся домой из школы»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик

Иван пропал 19 мая. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 9-летнего Ивана Бондаренко. Мальчик пропал 19 мая в Октябрьском районе, в пятницу после уроков не вернулся домой.

Приметы пропавшего: рост 147 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и голубые глаза. Перед уходом был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-синие брюки и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться мальчик, или видели его, позвоните по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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