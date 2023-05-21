«Похожи на строчки, но всё же не они»: в Новосибирской области обнаружили неизвестные черные грибы

Такие грибы женщина нашла в Заельцовском бору. Фото: Наталья Мазняк.

Сибирячка Наталья Мазняк нашла возле Дачного шоссе новый вид грибов, неизвестный науке. По виду грибы напоминали строчки, но были черные.

— Разрезав один из них, я увидела не светлую, а коричневатую мякоть, что нетипично для обыкновенного строчка (Gyromitra esculenta). Я решила взять два грибочка с собой на опознание. Дома стала искать их в справочнике «Грибы Сибири»и других источниках. Но описания известных строчков не совсем подходили, — рассказала Наталья Мазняк.

Ученые проведут генетические исследования грибов. Фото: Наталья Мазняк.

Женщина отправила образцы микологам, и ученые прислали ответ: грибы не похожи ни на один изученный вид:

— По предварительным прикидкам они близки к Gyromitra splendida (внешним видом, местом обитания), но микроскопически существенно отличаются (размером и формой спор.

Чтобы определить точный вид гриба, нужны генетические исследования, которые могут затянуться на несколько лет.

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