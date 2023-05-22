Приближающееся лето: в Новосибирске 22 мая поднимется жара до +25

В Новосибирске будет жара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая рабочая неделя встретит новосибирцев солнцем и теплом. Можно надевать босоножки и легкие платья, ведь сегодня синоптики передают жару до +23…+25 градусов. Тепло будет и ночью, +9…+11 градусов.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области воздух прогреется до +21…+26 градусов, ночью будет +3…+8, местами до +13.

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