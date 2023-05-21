Новосибирец сделал предложение возлюбленной после спектакля в театре Афанасьева

Пара сфотографировалась с актерами после спектакля. Фото: Предоставлено пресс-службой театра Афанасьева.

Новосибирец сделал предложение своей любимой после представления в театре Сергея Афанасьева. После завершения спектакля «Ханума» на сцену вышла актриса, играющая грузинскую сваху, и заявила, что должна доделать работу до конца. И «сосватала» двух влюбленных.

— У нас это уже давняя традиция молодые люди любят делать предложение на этом спектакле, так как в нем фигурирует тема свадеб, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе театра.

На сцену вынесли букет белых цветов, которые мужчина вручил своей невесте. Зал залился аплодисментами.

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