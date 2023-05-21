«Потеряла сознание»: в Новосибирске пьяная девушка упала с электросамоката на проезжую часть

Женщина отказалась от госпитализации. Фото: кадр из видео/Предоставлено Екатериной.

В Новосибирске на улице Героев Революции женщина упала с электросамоката на проезжую часть. Очевидцы говорят, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

— Потеряла сознание, в скором времени пришла в себя. Сильно разбила голову. Вызвали скорую помощь, но она от нее отказалась и, взяв свое средство передвижения, удалилась. Благо никому под колёса не попала, — сообщила подписчица АСТ-54.

Женщине очень повезло, что она не угодила под колеса автомобиля, добавили другие подписчики.

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