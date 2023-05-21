Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 4:31

В Новосибирске из-за крестного хода перекроют центральные улицы

Крестный ход начнется в 12 часов
Надежда РЫЖКИНА
Крестный ход начнется в 12 часов.

Крестный ход начнется в 12 часов.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

21 мая с 11 утра начали перекрывать центральные улицы Новосибирска. Это связано с крестным ходом, который направится из Вознесенского кафедрального собора в Александро-Невский собор.

Первыми перекрыли улицу Советскую. Основные ограничения введут с 12.00 до 14.00 на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. Также на улицах исключат парковку автомобилей.

Ход посвящен Дню славянской письменности и культуры. Митрополия приглашает в нем поучаствовать всех прихожан, священнослужителей, преподавателей и учащихся воскресных приходских школ, воспитанников православных гимназий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер