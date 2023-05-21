В Новосибирске из-за крестного хода перекроют центральные улицы

Крестный ход начнется в 12 часов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

21 мая с 11 утра начали перекрывать центральные улицы Новосибирска. Это связано с крестным ходом, который направится из Вознесенского кафедрального собора в Александро-Невский собор.

Первыми перекрыли улицу Советскую. Основные ограничения введут с 12.00 до 14.00 на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. Также на улицах исключат парковку автомобилей.

Ход посвящен Дню славянской письменности и культуры. Митрополия приглашает в нем поучаствовать всех прихожан, священнослужителей, преподавателей и учащихся воскресных приходских школ, воспитанников православных гимназий.

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