Под Бугринским мостом в Новосибирске собрали 180 мешков мусора

Участники соревновались между собой, кто соберет больше мусора. Фото: Минприроды НСО.

Волонтеры, участвующие в акции «Экослед», собрали 180 мешков мусора под Бугринским мостом на берегам рек Обь и Иня. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Из них 20 мешков стекла и 70 мешков пластика. Собранный мусор поделили на три фракции: перерабатываемый — пластик и стекло, и неперерабатываемый. Участие приняли 40 волонтеров, включая студентов, — сообщили в Telegram-канале мэрии.

Участники не просто очищали берега рек от мусора, но и соревновались между собой, кто соберет его больше. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской акции «Вода России».

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