С приходом теплой погоды в Новосибирске открылись летние веранды кафе и ресторанов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С приходом теплой погоды в Новосибирске открылись летние веранды кафе и ресторанов. Об этом КП-Новосибирск сообщила читательница.

− Я сегодня гуляла по городу и заметила несколько летних веранд. На них очень атмосферно – люди сидят, наслаждаются едой, любуясь городскими пейзажами, − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Владельцы заведений постарались угодить посетителям − украсили помещения растениями и фонариками и подобрали ненавязчивую музыку.

В Новосибирск пришло долгожданное тепло. Сегодня в городе было до +22 градусов, в воскресенье воздух может прогреться до +24. Настроение новосибирцам поднимает и солнечная погода.

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