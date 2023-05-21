Можно загорать: в Новосибирске 21 мая обещают до +24 и солнце

Воскресенье 20 мая порадует новосибирцев теплом и солнцем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Воскресенье 20 мая порадует новосибирцев теплом и солнцем. В городе прогнозируют до +24 градусов и ясную погоду.
По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, ночью будет +8...+10 градусов. Днем обещают +22...+24.
− Небольшая облачность, без осадков, − говорится на сайте Гидрометцентра.
Будет дуть северо-восточный ветер. Днем возможны порывы до 14 метров в секунду.
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